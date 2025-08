Proteção Civil regista 77 incêndios e 14 feridos ligeiros em menos de 24 horas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou esta segunda-feira o estado de prontidão especial para o nível 3, face ao agravamento do risco de incêndio rural provocado pelas condições meteorológicas previstas para os próximos dias.

Entre as 00h00 e as 17h00 desta segunda-feira foram registadas 77 ocorrências, das quais 23 tiveram início durante o período noturno, sendo o norte do país a região mais afetada, revelou Bruno Borges, Adjunto de Operações da Proteção Civil, num ponto de situação às 19h00.

As situações mais preocupantes localizam-se em Lourido (Celorico de Bascos), Vila Franca (Arcos de Valdevez), Portela (Alto Minho) e Sirarelhos (Vila Real). Estas quatro ocorrências concentram 824 operacionais, 282 veículos e 9 meios aéreos.

Já entre as 17h30 e as 18h00 desta segunda-feira deflagraram oito novas ignições na sub-região do Tâmega e Vale do Sousa, novamente com incidência em Celorico de Bascos.

No total, permanecem 55 ocorrências em fase de resolução ou vigilância, envolvendo 1.349 operacionais, 429 veículos e 3 meios aéreos.

No capítulo da emergência médica, 35 situações foram registadas entre domingo e segunda-feira, das quais 21 foram resolvidas no teatro de operações. Catorze pessoas, entre bombeiros, militares da GNR e elementos da Força Especial de Proteção Civil, necessitaram de cuidados hospitalares, todos considerados feridos ligeiros.