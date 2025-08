Trabalhadores do INEM tiveram de trabalhar mais 84 dias em horas extra para serviço funcionar

Para que o INEM pudesse funcionar mais de 1.200 trabalhadores tiveram de trabalhar, em média, mais de 500 horas extraordinárias, entre 2021 e 2024, o que resulta que cada trabalhador prestou entre 77 e 84 dias.

De acordo com o jornal "Público", o relatório da auditoria que a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) realizou ao funcionamento do INEM aponta que houve uma "deterioração progressiva" dos indicadores das chamadas perdidas pelo INEM, por falta de recursos humanos. Mais de 133 mil chamadas foram perdidas em 2024 e o tempo médio de atendimento superou um minuto.

Em média, o INEM pagou entre 4.900, em 2021, e 6.600 euros, em 2024, em horas extra a cada trabalhador.

Ao todo, no quadriénio em análise, o número de horas extraordinárias terá custado ao INEM um total de 28.4 milhões de euros.

O relatório alerta para uma "crescente e contínua escassez de recursos humanos" nas carreiras especila médica e especial de enfermagem, o INEM pagou valores que, em alguns casos, ultrapassam "os limites legalmente vigentes".

Há dez trabalhadores integrados na carreira especial médica, mas sete foram designados como “responsáveis”, figura que foi criada administrativamente. Por terem feito mais de 10 mil horas de trabalho suplementar, nos últimos quatro anos, estes médicos receberam 430 mil euros. Também foram pagos 175,3 mil euros por trabalho suplementar em dias normais.

Estes valores não lhes seriam pagos se estivessem nomeados como dirigentes, porque "estariam legalmente adstritos por trabalho prestado fora do período normal". O INEM justifica que há uma necessidade dos médicos acumularem funções de prática clínica para que possam evoluir na carreira, o que não era possível se fossem nomeados como dirigentes.

No final do ano passado, o INEM tinha 1.304 trabalhadores, menos do que o previsto no mapa de pessoal. A função de técnico de emergência pré-hospitalar é a mais carente de recursos humanos.