Universidades e politécnicos preocupados com “escalada de violência” em Gaza

Os dirigentes das universidades e politécnicos do Ensino Superior manifestam “profunda preocupação” com “a escalada de violência em Gaza”.

“É com profunda preocupação que assistimos à escalada da violência em Gaza e noutras regiões, ao sofrimento humano que dela decorre e à erosão de valores que deveriam unir a comunidade internacional. A tragédia no Médio Oriente interpela-nos a todos”, lê-se num comunicado conjunto do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.

A nota acrescenta que as instituições de Ensino Superior portuguesas “reafirmam o seu firme compromisso com os princípios da dignidade humana, da solidariedade, da paz e do respeito pelo direito internacional”.

O texto alude ainda à presença, no sistema de ensino superior português, de “milhares de estudantes oriundos dos mais diversos países”, que permite o cruzamento de “culturas, religiões, línguas e vivências distintas”. “Esta riqueza de experiências oferece aos nossos estudantes uma oportunidade ímpar de contacto com outras realidades e perspetivas, fomentando a formação de cidadãos críticos, solidários e conscientes do contexto global em que se inserem”, acrescenta.

As universidades e politécnicos adiantam que “o conhecimento, o diálogo intercultural e a convivência que caracterizam a vida académica são pilares essenciais para a construção da paz” e que estas instituições “continuarão a ser espaços onde se cultiva a compreensão mútua, o respeito pela diversidade e a cooperação entre os povos”.

A comunidade internacional tem feito repetidos apelos ao fim da violência no Médio Oriente e que seja prestada ajuda humanitária à população palestiana que, ao longo das últimas semanas, tem sido privada de alimentos e outras necessidades básicas.