Algarve. Praias de Altura, Verde e Verdelago interditas a banhos

As praias de Altura, Verde e a praia de Verdelago, no concelho de Castro Marim, estão interditas a banhos desde esta terça-feira.

Segundo a capitania de Vila Real de Santo António, existe uma contaminação da água pela bactéria e-coli, detectada durante análises de monitorização.

A interdição abrange uma extensão de cerca de três quilómetros. Estão a ser realizadas novas recolhas de amostras para análise.

A bandeira vermelha vai continuar hasteada nestas praias do sotavento algarvio até que os valores voltem ao normal.

Desconhece-se a causa da contaminação

Está a ser investigada a causa da contaminação nas águas das praias do sotavento algarvio que estão interditas a banhos

“Já foram feitas novas tomadas de água para análise e aguardamos os resultados que esperamos que sejam conhecidos entre o final do dia de hoje e o princípio do dia de amanhã”, adianta à Renascença o comandante João Afonso Martins

A bandeira vermelha está hasteada nas praias da Alagoa, em Altura, e nas praias Verde e Verdelago, no concelho de Castro Marim. O comandante do Porto de Vila Real de Santo António confirma que é para já desconhecida a origem do problema

“As diligência começaram imediatamente através do contacto com as entidades responsáveis pelas descargas que são o município, através do tratamento de águas e as Águas do Algarve”, explica João Afonso Martins.

Segundo esta autoridade marítima na região “nenhuma das entidades reconhece o motivo desta ocorrência”. Dada a situação, o comandante avança que “a investigação continua”, mas não há “nenhuma causa ou suspeita nesta altura”.