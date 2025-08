Despejos aumentaram nos primeiros cinco meses do ano

Os despejos de inquilinos aumentaram nos primeiros cinco meses de 2025. São mais 14% do que no mesmo período do ano passado.

Os números da Direção-Geral da Administração avançados pelo jornal "Público", apontam para um aumento acelerado, apesar do mercado até estar em contração.

Entre janeiro e maio, deram entrada no Balcão do Arrendatário e do Senhorio 659 títulos de desocupação. É um aumento de 21% em Lisboa e 6% no Porto.

Estes aumentos devem-se a alterações ao Novo Regime do Arrendamento Urbano que simplificaram e aceleraram estes despejos. As mudanças foram feitas no âmbito do programa Mais Habitação do último Governo do PS.



A somar aos despejos efetivados, existem milhares de processos em tribunal e, ainda, muitos arrendamentos sem contrato legal, o que faz com que vários despejos possam nem estar a ser contabilizados.

Já em termos de pedidos de despejo, nos primeiros cinco meses de 2025 deram entrada 1.107, menos 6% do que em 2024. Lisboa representa 40% do total nacional de despejos, seguida do Porto, com 17% das ações.