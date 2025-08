​Disciplina de Cidadania: Antigo ministro defende direito das famílias à objeção de consciência

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento não devia existir, mas, a existir, as famílias deviam poder declarar objeção de consciência a respeito de alguns temas. A posição é do antigo ministro da Educação David Justino.

No dia em que termina a consulta pública para a reestruturação desta cadeira, o antigo governante diz à Renascença que a posição do atual o Governo não acaba com um problema que classifica de “grave”.

“Há aqui um problema grave sobre a obrigatoriedade da disciplina e, acima de tudo, a possibilidade de objeção de consciência relativamente a alguns conteúdos”, diz o antigo ministro, especialista em Sociologia da Educação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



David Justino diz que a “objeção de consciência foi sempre combatida pela esquerda” e reforça: "Não percebo muito bem porque é que não se dá a possibilidade às famílias e aos alunos de optarem por ter conteúdos que podiam ter objeção de consciência por parte das famílias."