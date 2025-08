Engenho explosivo desativado na Praia da Comporta

Um engenho explosivo foi desativado esta segunda-feira na praia da Comporta, em Grândola, por mergulhadores sapadores da Marinha.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a Marinha indica que foi neutralizado "um engenho explosivo do tipo fumígeno" encontrado na praia.

O engenho foi identificado e neutralizado em segurança pelas 17h00, não se registando qualquer incidente. A operação foi realizada em articulação com a Capitania do Porto de Setúbal e contou com o apoio da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Grândola.

A Marinha sublinha que é fundamental não manusear ou remover qualquer tipo de engenho ou dispositivo suspeito que possa ser encontrado num local público.

"A população deverá contactar de imediato as autoridades locais e manter uma distância de segurança, contribuindo assim para a sua proteção e para o sucesso das operações especializadas de inativação", realça o comunicado.