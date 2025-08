Idoso de 90 anos morre afogado em S. Martinho do Porto

Um homem de 90 anos morreu esta terça-feira afogado em S. Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, informou o Comando Sub-Regional do Oeste de Operações de Socorro.

O homem "integrava um grupo de idosos de uma instituição em visita à praia e terá sido vítima de afogamento", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de S. Martinho do Porto, Emanuel Soto.

Segundo o responsável, o corpo do homem "foi avistado por banhistas, a flutuar, numa zona mais afastada de onde se encontrava o resto do grupo, na foz do Rio que liga Salir do Porto a S. Martinho do Porto".

O alerta foi dado às 11h56 e o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital das Caldas da Rainha.

De acordo Comando sub-regional, no local estiveram 11 elementos da corporação de S. Martinho do Porto, apoiados por quatro viaturas, a equipa da VMER e a Polícia Marítima.