Incêndio em Vila Real: População de Galegos da Serra confinada após reativação

Cinco reativações no incêndio de Vila Real registaram-se esta terça-feira à tarde, com o de Galegos da Serra a causar mais preocupações por se aproximar da aldeia onde foi feito o confinamento da população, disse o comandante operacional.

"Durante a tarde tivemos aqui uma série de reativações, o que é normal. A área do incêndio é bastante grande e houve uma, que agora fugiu um bocado ao controlo, mas já reforçamos com meios", afirmou José Guilherme, segundo Comandante Regional do Norte, que falava aos jornalistas pelas 20h00.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O responsável referiu que foi feito o confinamento da população. O confinamento é pedir às pessoas para ficarem em casa se houver condições de segurança ou se concentrarem numa zona da aldeia considerada segura.

O vento forte empurrou também o fumo para dentro da aldeia.

No local foi feito um reforço de meios, estando a frente virada a Arnal resolvida e ainda ativa a de Galegos, na encosta da serra do Alvão virada para a cidade de Vila Real.

Foi também naquela zona que atuaram os meios aéreos que estiveram alocados a este incêndio durante todo o dia.