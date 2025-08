Incêndios. Autarca de Vila Real fala em "danos irreparáveis"

O presidente da Câmara de Vila Real disse esta terça-feira que a área ardida é já "particularmente significava" em consequência do incêndio que lavra desde sábado e atingiu o Parque Natural do Alvão, salientando que os "danos são irreparáveis".

Alexandre Favaios disse que, neste momento, o foco está em combater o incêndio e defender as aldeias e as populações e que a avaliação dos prejuízos será feita num momento posterior.

"De facto, temos uma área ardida particularmente significativa, felizmente não temos casas, não temos habitações nem qualquer estrutura física que tenha sido danificada", referiu, adiantado ainda que se verifica "também algum prejuízo" na produção agrícola.

O incêndio teve início às 23h45 de sábado, em Sirarelhos, Vila Real, serpenteou a serra e entrou, no domingo, na área do concelho de Mondim de Basto, atingindo área do Parque Natural do Alvão.

"Os danos são irreparáveis. Vai demorar muitos anos a termos restabelecido aquilo que era esta beleza, esta paisagem única, esta biodiversidade, e isso apenas nos permite também fazer um apelo adicional que é: as autoridades competentes que investiguem, que avaliem e que levem aqueles que são responsáveis à justiça e que os punam de forma exemplar", afirmou Alexandre Favaios.

Só no sábado houve três ignições com início no concelho de Vila Real - São Cibrão, Arrabães-Torgueda e Sirarelhos - e, por volta das 00h30, na aldeia de Lamas de Olo surgiu um novo foco de incêndio que, segundo Alexandre Favaios, "felizmente foi resolvido".

Alexandre Favaios tem apelado a um reforço de meios no terreno, para "que sejam de alguma forma renovados, para permitir realmente ter uma estrutura robusta que ponha fim a este "flagelo" e a "este ataque ao território".

Durante a tarde, no combate, consolidação, rescaldo e vigilância vão permanecer 575 operacionais, dos quais 363 são bombeiros, 189 veículos e seis meios aéreos.

O autarca fez questão de deixar um agradecimento às populações, conselhos diretivos e às juntas de freguesia "pelo inúmero trabalho que foi complementar à força robusta que esteve no terreno a combater este incêndio".