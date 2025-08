Incêndios. Chamas em Vila Real estarão a ceder aos meios

[Atualizado às 10h00]

Oito meios aéreos estão a combater o incêndio que começou, no sábado, em Vila Real. Pelas 10h00, o oficial de operações do comando nacional da Proteção Civil indica à Renascença que as chamas estarão a ceder aos meios.

Há, nesta altura, uma frente de fogo ativa que avança entre Vila Real e Mondim de Basto. De acordo com a Proteção Civil, não há habitações em risco.

Estão, neste momento, no local mais de 500 operacionais, que trabalham também na consolidação e rescaldo de outras frentes do fogo, que têm necessidade de arrefecimento.

Este incêndio deflagrou pelas 23h45 de sábado, em Sirarelhos, Vila Real, e, no domingo, estendeu-se ao concelho de Mondim de Basto.