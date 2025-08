Incêndios. Detido suspeito de fogo posto no concelho de Amares

Um homem, de 52 anos, foi detido por suspeitas de ser o autor de um incêndio que deflagrou na tarde de segunda-feira no concelho de Amares, distrito de Braga, indicou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ conta que, após comunicação pela GNR de Amares, "encetou ações de investigação e de recolha de prova no local, as quais vieram a resultar na identificação e detenção do suspeito".

"O incêndio foi detetado ainda numa fase inicial por um residente da zona, sendo combatido pelos Bombeiros Voluntários de Amares. Caso não tivesse sido extinto, rapidamente alastraria a habitações próximas e restante edificado ali existente e arvoredo das zonas adjacentes", sublinha esta força de investigação criminal.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

O homem está indiciado de um crime de incêndio florestal.