Jovem detido em Cascais por gravar vídeos íntimos e chantagear menor

Um jovem com 18 anos foi detido na segunda-feira, em Cascais, no distrito de Lisboa, por ter gravado vídeos íntimos, sem o conhecimento da vítima, para chantagear a jovem com 15 anos, anunciou esta terça-feira a PJ.

Em comunicado, a PJ adianta que o rapaz é acusado de pornografia de menores, injúrias e coação agravada sobre a jovem, que conheceu em janeiro através de uma rede social.

Ainda de acordo com a PJ, os dois mantiveram vários encontros, entre fevereiro e junho, durante os quais o suspeito foi produzindo "vídeos de cariz intimo, sem o consentimento da menor".

Na posse dos vídeos, o suspeito começou "a chantagear a vítima para obter mais material pornográfico, sob ameaça de revelar os ficheiros que já tinha na sua posse", lê-se na nota da PJ, que acrescenta que a vítima acabou por revelou a chantagem aos pais, que denunciaram o caso.

Durante a investigação foram cumpridos mandados de busca domiciliária que permitiram "recolher fortes elementos indiciários", que, após análise de peritos informáticos da PJ, levaram à detenção do suspeito, em flagrante delito.

O detido, segundo a PJ, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.