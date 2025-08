Manuel Claro nomeado vice-presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual

O antigo diretor-geral da Portugal Film Comission Manuel Claro é o novo vice-presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), anunciou esta terça-feira o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.

O novo vice-presidente do conselho diretivo do ICA, que tem um mandato de cinco anos, foi escolhido através de um concurso aberto em 28 de maio pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), refere a tutela, num comunicado agora divulgado. O concurso encerrou em 11 de junho.

"A reconhecida competência técnica, sensibilidade estratégica, aptidão, experiência, formação e visão panorâmica do Cinema e Audiovisual do designado foram determinantes na seleção para o cargo", lê-se no comunicado.

Manuel Claro foi diretor-geral da Portugal Film Commission entre 2019 e 2022, coordenador executivo do Centro de Informação Europa Criativa no ICA entre 2014 e 2019 e coordenador executivo da Associação Media Desk Portugal entre 2009 e 2013.

Manuel Claro irá substituir na vice-presidência do ICA substituir Anick Bilreiro, que tinha assumido o cargo em janeiro de 2023 em regime de substituição.

O ICA é presidido por Luís Chaby Vaz, a quem o Governo renovou a comissão de serviço em setembro de 2023.

No cargo desde maio de 2017, onde esteve mais de um ano em regime de substituição, Chaby Vaz foi formalizado como presidente do ICA em novembro de 2018, para cumprir um mandato de cinco anos.

Chaby Vaz liderou o ICA durante uma fase de aumento do interesse estrangeiro em filmagens localizadas em Portugal, acumulando, desde fevereiro de 2023, o cargo de "film commissioner" da Portugal Film Commission, órgão que pretende promover o país no mapa do setor cinematográfico.