Menos de 50 mil candidatos ao Ensino Superior. Há sete anos que não era tão baixo

Menos de 50 mil alunos candidataram-se à primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. Tal como a Renascença já tinha avançado, trata-se de um valor muito abaixo ao registado nos últimos anos e só comparado a 2018.

O prazo de candidatura à primeira fase do concurso terminou esta segunda-feira e, segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), houve 49.595 candidatos, menos 9.046 do que no ano passado.

A tendência de diminuição de candidatos já se vinha registando há alguns anos, mas de forma quase inexpressiva: Em 2020 cerca de 62 mil alunos tentaram entrar no ensino superior na 1.º fase e nos dois anos seguintes as candidaturas continuaram a rondar sempre os 60 mil.

Os dados da DGES mostram que este ano o número de candidatos desceu para valores próximos dos registados em 2018, quando também apenas 49.362 alunos se candidataram na 1.ª fase.

Em 2020, ano de pandemia de Covid-19 que levou a uma mudança temporária das regras de acesso ao ensino superior, dispararam as candidaturas.

De forma gradual, nos últimos anos, algumas das regras foram sendo repostas, como a obrigatoriedade de realizar vários exames nacionais.