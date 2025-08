Proprietários: "Governo faz reformas mas, na habitação, zero"

O presidente da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP), Meneses Leitão, pede alterações à Lei do Arrendamento por considerar que a actual está a afastar os senhorios do mercado.

Números da Direção-Geral da Administração da Justiça, divulgados esta terça-feira pelo jornal "Público", mostram que os despejos aumentaram 14% nos cinco primeiros meses do ano, face a igual período do ano passado.

Em declarações à Renascença, Meneses Leitão diz que "perante um quadro legislativo tão penalizador, os proprietários perguntam-se que sentido faz, manter as casas no mercado de arrendamento" e aponta o dedo ao anterior governo PS por ter criado "uma política de arrendamento, quase sempre com o apoio dos partidos de extrema-esquerda e que atiraram o arrendamento no estado em que está agora".

Para Meneses Leitão, a crise na habitação é o maior problema que existe no país e, por isso, não se entende porque razão o Governo não avança com reformas no sector: "Faz reformas na legislação laboral, faz reformas na educação, mas, na habitação, zero. Até agora, não fez absolutamente nada. Perante o estado em que o país se encontra em termos de habitação, acho que era preciso tomar medidas que se impõem com urgência."

Uma das medidas defendidas pela ALP é "extinguir o imposto Mortágua e estabelecer uma revisão da Lei do Arrendamento num sentido que se possa considerar mais amiga dos proprietários, porque neste momento os propietários encaram a lei como algo estabelecido para os perseguir".