Suspeito de matar ex-mulher em Matosinhos detido no aeroporto de Lisboa

Uma mulher morreu após ser esfaqueada pelo ex-companheiro na segunda-feira, em São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos, tendo o alegado agressor sido de manhã detido no aeroporto de Lisboa, avançou fonte policial.

Segundo a mesma fonte policial, o alerta foi dado pouco depois das 20h00 de segunda-feira, tendo os elementos da PSP à chegada ao local encontrado duas vítimas inanimadas.

O suspeito, ex-companheiro da vítima, terá atacado com uma faca a mulher e o seu companheiro em São Mamede de Infesta, Matosinhos, no distrito do Porto.

A mulher, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos tendo morrido ainda no local, enquanto o atual companheiro foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, em estado muito grave.

De acordo com fonte da PSP, depois do sucedido, o suspeito, de 26 anos, dirigiu-se ao local de trabalho onde terá confessado o crime ao segurança.

Em fuga desde que atacou o casal em São Mamede de Infesta, o suspeito foi detido esta manhã, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na zona do controle dos passaportes, na sequência de uma sinalização que foi emitida pela PJ, disse à Lusa outra fonte policial.