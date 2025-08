Amamentação: Colégio de Pediatria "a favor da limitação até aos dois anos, mas contra atestados médicos"

O presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos concorda com a limitação da amamentação até aos dois anos do bebé, defendida pelo Governo, admite que possam existir abusos, mas considera que, até essa idade, a mãe não deve ser obrigada a apresentar atestado médico.

Em declarações à Renascença, Ricardo Costa considera que "deve ser a mãe a decidir e um compromisso de honra com a equipa a dizer que está a fazer aleitamento médico".

Já sobre os benefícios da amamentação para lá dos 24 meses de idade, Ricardo Costa lembra que "a recomendação, sob o ponto de vista de benefícios nutricionais, é até aos dois anos de idade. A partir daí, os benefícios que existem são “muito relativos e sobretudo mais a nível da relação mãe-bebé, e não do ponto de vista nutricional".

É benéfica a amamentação de uma criança, depois dos dois anos de idade?



A amamentação para além dos dois anos é sempre benéfica. Podemos não considerar benéfica somente do ponto de vista nutricional, porque aos dois anos o bebé já tem outro tipo de alimentação mais variada e com necessidade de outro tipo de nutrientes que não são fornecidos pelo leite materno, mas manter o leite materno e, sobretudo, a relação de proximidade durante a amamentação entre a mãe e a criança permite sempre um vinculo muito melhor do que se não existir aleitamento materno.