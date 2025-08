Detido suspeito de atear pelo menos dois fogos em Felgueiras

Um homem foi detido por suspeita de ter ateado pelo menos dois incêndios florestais ocorridos no domingo em Macieira da Lixa e Caramos, no concelho de Felgueiras, disse esta quarta-feira a Polícia Judiciária.

De acordo com a PJ, as ignições foram provocadas com recurso a chama direta e tiveram uma rápida progressão, atendendo ao índice de muito elevado risco de incêndio florestal naquela área do distrito do Porto.

Em comunicado, a PJ refere ainda que foram consumidos cerca de 1,5 hectares da mancha florestal, composta por eucaliptos e arbustos.

Os dois focos de incêndio em causa criaram ainda perigo para uma mancha florestal "muito significativa", bem como para vários edificados, essencialmente residências existentes na orla da dessa área.

O suspeito, de 49 anos, residente naquela zona, vai ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.