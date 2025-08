GNR detém em exploração agrícola três estrangeiros em situação ilegal

A GNR deteve, por permanência ilegal em Portugal, três estrangeiros que estavam a trabalhar numa exploração agrícola em Vila Nova de Famalicão, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a GNR refere que a operação foi desenvolvida pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras através do Núcleo de Fiscalização Territorial de Imigração de Matosinhos, no âmbito de uma ação de fiscalização com o objetivo de controlar a entrada e permanência de cidadãos estrangeiros no território nacional.

"Na sequência das diligências policiais, foi possível apurar que os cidadãos não cumpriram com as respetivas notificações de abandono voluntário do país, no prazo estabelecido, conforme verificado através de consulta aos sistemas de informação disponíveis, com o apoio da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), tendo sido de imediato detidos", acrescenta o comunicado.

Os detidos têm 24 e 35 anos de idade.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.