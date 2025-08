IGAS investiga morte de bebé após mãe ter passado por cinco hospitais

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) instaurou um processo para averiguar os factos relacionados com a morte de uma recém-nascida, após a mãe ter recorrido a cinco unidades hospitalares num período de 13 dias, queixando-se de dores durante a gravidez.

A bebé morreu pouco tempo depois do nascimento, por cesariana, alegadamente devido a uma situação de “baixa oxigenação”.

A mulher, de 37 anos, terá contactado o SNS24 pela primeira vez a 10 de junho, queixando-se de dores intensas e sensação de peso abdominal. Foi então encaminhada para o Hospital de Setúbal, onde realizou um cardiotocograma (CTG) que indicou que o bem-estar fetal estava preservado.

Seis dias depois, voltou a contactar o SNS24 e foi encaminhada para o Hospital do Barreiro, onde repetiu exames, que novamente não revelaram alterações. A 19 de junho, com 40 semanas e três dias de gestação, deslocou-se à urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, onde voltou a ser sujeita a avaliação sem sinais de alarme.

Com 41 semanas de gravidez, a 23 de junho, deu entrada nas urgências do Hospital de Cascais, onde não havia vaga para internamento. Foi então transportada de ambulância para o Hospital de Santa Maria, onde o parto terá sido inicialmente induzido, acabando por ser realizada uma cesariana.

A IGAS solicitou às cinco unidades envolvidas — Unidade Local de Saúde da Arrábida, Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho e Hospital de Cascais, Dr. José de Almeida — que procedessem à “avaliação da qualidade dos serviços prestados em situações de urgência e emergência a utentes grávidas”, e que remetessem depois os resultados.