Incêndio em Celorico de Basto. Presidente da Câmara suspeita de mão criminosa

O presidente da Câmara de Celorico de Basto, José Peixoto Lima, considera há mão criminosa em "grande parte" dos incêndios que deflagraram nos últimos dias no concelho.

"Não é uma situação normal, nem para mim, nem para ninguém. Diria que com um grau de probabilidade muito elevado há mão criminosa em grande parte destas ações", disse à Renascença o autarca, numa altura em que a Polícia Judiciária já está a investigar as ocorrências.

Pelas 15h00 mantinham-se empenhados no combate às chamas quase 350 operacionais, apoiados por seis meios áereos e mais de 100 viaturas. De acordo com o autarca, dos quatro incêndios no concelho, três já estão em fase de conclusão.

O autarca refere ainda neste momento têm "reforçado os meios de vigilância, não só aqueles que dependem dos meios locais, a GNR e própria polícia municipal, mas também temos aqui neste momento um pelotão da armada que nos está a auxiliar também nessas ações de vigilância".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o autarca, têm "câmaras instaladas no território e também decorrem processos de investigação para tentarem verificar a origem dos incêndios. Já não é a primeira vez que somos confrontados com situações desta natureza, com incendiários. Tudo indica que haverá mão criminosa na maior parte deles, não tenho dúvidas".

O presidente da autarquia afirmou que, neste momento "a situação está controlada (...) e não há nenhum incêndio preocupante ou que esteja fora do controle".

"Temos todos os meios instalados no território para atacar qualquer reacendimento. A minha esperança é que, ainda de manhã, com os meios que temos no terreno, estes pequenos focos possam ficar resolvidos", disse.

Em relação ao Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, que irá manter-se "pelo tempo necessário", o autarca disse que foi acionado na terça-feira por "dificuldade de articulação de meios, mas também para dar um sinal de alerta à população".

"A esta hora, a situação parece estar próxima da resolução, mas a meio da tarde, com temperaturas mais elevadas e, eventualmente, vento, tudo pode piorar. Foi isso que aconteceu na terça-feira, no incêndio de Arnoia, que destruiu cerca de 200 hectares de mato e floresta", acrescentou.

A meio da manhã, disse ainda, não havia casas em risco, nem estradas cortadas, mantendo-se, contudo, a destruição de mato e floresta.

Portugal continental está desde domingo e até quinta-feira em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio.