Incêndio em Vila Real entrou em resolução

Entrou em fase de resolução o incêndio de Vila Real, esta quarta-feira de manhã.

Mesmo assim, no local estão mais de 500 operacionais. Já em Celorico de Basto, no distrito de Braga, cerca de 300 efetivos continuam no terreno para tentar dominar o incêndio de Caçarilhe e Infesta.

Durante a madrugada ficou dominado o incêndio de Penafiel. Nesta altura, permanecem no terreno 60 operacionais, apoiados por 19 viaturas.

Mais de uma centena de concelhos do interior Norte e Centro do país e dois do Algarve estão em risco máximo de incêndio esta quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Portugal continental está desde domingo e até quinta-feira em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio.