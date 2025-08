Incêndio que consome loja de material elétrico em Felgueiras dominado

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira numa loja de material elétrico na zona da Várzea, no concelho de Felgueiras, encontrando-se pelas 14h00 dominado, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa.

De acordo com a mesma fonte, o estabelecimento localiza-se na Avenida Doutor Ribeiro de Magalhães, na União das Freguesias de Margaride, Várzea, Lagares, Varziela e Moure.

O alerta foi dado às 13h01 e, pelas 14h00, estava já dominado.

No local encontravam-se no combate às chamas 26 operacionais, apoiados por nove meios.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, envolvidos neste combate ao fogo estão elementos dos bombeiros de Felgueiras e dos bombeiros da Lixa.