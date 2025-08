Incêndios: Ministra destaca "o maior esforço que até agora se fez"

A ministra da Administração Interna garante que os meios que estão a ser utilizados para combater os incêndios são "o maior esforço que até agora se fez".

Em declarações aos jornalistas no final da tarde desta quarta-feira, em Vila do Conde, no 158.º aniversário do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública (PSP), Maria Lúcia Amaral destacou os meios disponíveis para o combate aos incêndios.



"Perante tudo isso, nos últimos dois dias, nós conseguimos ter o maior esforço mobilizado no terreno: 1.500 operacionais, 342 viaturas terrestres, realizámos 95 missões aéreas", declarou.

A ministra não se pronunciou diretamente sobre a manchete do Público desta quarta-feira, que indica que há 10 aeronaves da Força Aérea que não estão equipadas com os kits necessários para o transporte de água.

Em resposta aos jornalistas, Maria Lúcia Amaral remeteu para declarações do ministro da Defesa, Nuno Melo.

"O senhor ministro da Defesa já deu essa explicação, não vale a pena eu voltar a dar uma explicação sobre uma matéria que o senhor ministro da Defesa domina", sublinhou.

O ministro da Defesa Nacional anunciou que o Estado vai adquirir dois "kits" de combate aos incêndios florestais para equipar duas aeronaves C-130, num investimento de cerca de 16 milhões de euros.

Esta compra terá um custo a rondar os 16 milhões de euros, disse o ministro, acrescentando que o objetivo do Governo é que estas duas aeronaves estejam disponíveis com a "maior rapidez" possível, embora não este ano, porque é preciso tempo aplicar os "kits" e formar novas equipas para este tipo de missões.

Questionado sobre a notícia do jornal Público, que dá conta de que a Força Aérea Portuguesa tem 10 aeronaves (três aviões KC-390 sete helicópteros Koala) que podiam ser usadas para combater incêndios rurais, mas não os utiliza para este fim porque o Estado não comprou os "kits" que permitem adaptar os aparelhos para esta missão, Melo explicou que esses equipamentos estão pensados para outro tipo de funções.