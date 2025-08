Incêndios. Proteção Civil registou 73 ocorrências e avalia manter prontidão especial até domingo

A Proteção Civil registou esta quarta-feira 73 ocorrências de incêndios rurais, empenhando 1.800 operacionais, até às 17:00, e está a avaliar qual o nível do estado de prontidão especial a manter na sexta-feira e no fim de semana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Segundo Mário Silvestre, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), das 73 ocorrências entre as 00:00 e as 17:00 de hoje, 27 registaram-se "em período noturno", empenhando um total de 1.800 operacionais e 474 meios terrestres, e realizaram-se 88 missões aéreas.

"O Norte de Portugal, nomeadamente a sub-região do Tâmega e Sousa continua a ser" a "mais afetada", com registo "de 27 ocorrências até às 17:00", disse o comandante nacional de emergência e proteção civil.

No ponto de situação na sede da ANEPC, em Carnaxide (Oeiras), pelas 19:00, Mário Silvestre referiu ainda que levantavam "maior preocupação" duas ocorrências em Samardã, Penafiel, e em Marco de Canavezes, no distrito do Porto.

No combate às chamas nestes dois incêndios, que tiveram início hoje, estavam "empenhados 107 operacionais, com 32 veículos e três meios a aéreos".

O responsável operacional da ANEPC salientou que "o estado de prontidão especial irá manter-se em vigor" até quinta-feira, no nível três, numa escala de quatro.

Contudo, acrescentou, "por certo" irá manter-se o estado de prontidão especial para sexta-feira e para o fim de semana.

"Estamos ainda a decidir e a avaliar qual o nível em que iremos manter o estado de prontidão", afirmou.

Embora a decisão em relação aos meios ainda dependa da análise em curso, Mário Silvestre admitiu que se irá "manter um conjunto de pré-posicionamentos e reforçar o dispositivo dentro da capacidade e do possível" para responder a eventuais ocorrências.

Além dos incêndios em curso, continuavam em estado de resolução, conclusão e vigilância, "a empenhar um conjunto significativo de operacionais", 48 ocorrências, empenhando 1.708 elementos, 503 veículos e 18 meios aéreos, perfazendo então um total de 1.815 operacionais nos diversos teatros de operações nas suas diversas fases", afirmou o comandante nacional.

No mesmo período, foi assistido no local um bombeiro e outros dois transportados para uma unidade hospitalar, mas "situações sem gravidade e todos já com alta" médica.

O comandante nacional de emergência e proteção civil agradeceu "o excelente empenho de todos os operacionais" no combate aos vários incêndios rurais que assolam o território continental, que se encontra em situação de alerta desde domingo devido às condições meteorológicas.

Em consequência dos incêndios, Ponte da Barca mantém ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.

Questionado sobre o recurso ao Mecanismo de Proteção Civil Europeu, o responsável operacional da ANEPC assegurou que "para já não fez falta", pois "o número de ocorrências inclusive é bastante reduzido nesta data".

"Portanto, é uma questão que neste momento está fora da nossa análise, não estamos a ponderar a ativação do mecanismo", referiu.