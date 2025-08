Proposta rede de laboratórios com horário alargado para "descongestionar urgências"

A ideia é criar uma rede de laboratórios de serviço que alivie a pressão no Serviço Nacional de Saúde (SNS), através do alargamento do horário.



A Associação Nacional de Laboratórios Clínicos (ANL) diz que se trata de uma “iniciativa transformadora”, que garante “o acesso à realização de análises clínicas fora do horário de funcionamento regular”.

Com esta medida, será possível “descongestionar as urgências hospitalares e reforçar a resiliência do sistema nacional de Saúde em situações de emergência”, asseguram.

“Algumas vezes, os utentes acabam por ficar horas à espera de poderem fazer análises, de colheitas ou dos próprios resultados nos hospitais ou urgências”, lembra o diretor-geral e porta-voz da ANL.

Com um laboratório de serviço, com horário noturno e aos fins-de-semana, “os utentes podem realizar esses exames num laboratório perto de casa, com mais rapidez e conforto”, acrescenta Nuno Castro Marques. “Às vezes, há situações em que o utente não precisa de estar no centro de saúde ou no hospital à espera de uma análise”.

Nuno Castro Marques garante ainda, à Renascença, que esta medida não tem custos para o Estado. Segundo a Associação, os laboratórios associados em 2024 atenderam cerca de 14 milhões de utentes. Destes, 7,5 milhões já são utentes do SNS.

O que a associação propõe é o alargamento do serviço que já presta, “assim exista vontade do Ministério da Saúde de receber estes serviços”, diz Nuno Castro Marques.

Outra coisa são as tabelas dos atos convencionados, “algumas por alterar há 16 anos”, mas que já estão a ser revistas pela tutela. “Feita essa revisão, isto não tem mais custos”, garante o diretor-geral da ANL.

O projeto já foi apresentado ao Ministério da Saúde, assim como a outras entidades do setor. A Associação aguarda ainda por uma resposta da tutela.