Reabertas a banhos três praias de Castro Marim

As praias de Alagoa, Verde e Verdelago, no concelho de Castro Marim, foram reabertas a banhos. A informação é avançada à Renascença pelo comandante do porto de Vila Real.

"Nós acabámos de receber a informação através da delegada regional de saúde de que estava levantada a interdição nas três praias anteriormente afetadas", disse o comandante João Afonso Martins, acrescentando que estão "a difundir esta informação perante todos os concessionários das praias para que os nadadores salvadores atualizem as bandeiras para a correspondente em termos do estado do mar".

Questionado sobre se já é conhecido o que esteve na origem da contaminação microbiológica, o comandate que ainda não há uma explicação.

"Há várias possibilidades em jogo e neste momento ainda decorre a investigação", explica.