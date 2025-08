[Atualizado às 10h50]

Retomou a circulação do Metro do Porto na Linha D, em Vila Nova de Gaia, entre as estações de D. João II e João de Deus, depois de ter estado cortada devido a um atropelamento.

A vítima, ao que a Renascença apurou, é uma mulher. Terá sofrido ferimentos ligeiros e já recebeu assistência médica no local.

A circulação do trânsito também esteve condicionada na Avenida da República. Entretanto, retomou à normalidade