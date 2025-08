Urgência de cirurgia geral no Hospital do Barreiro em contingência

A urgência de cirurgia geral do hospital do Barreiro está esta quarta-feira a funcionar em contingência, com um cirurgião que assegura a resposta a situações clínicas internas e avalia a referenciação de utentes para outras unidades, segundo a instituição.

De acordo com a Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho (ULSAR), o regime de contingência prende-se com a indisponibilidade temporária de recursos humanos médicos, mas a urgência geral "está aberta e em pleno funcionamento, estando integralmente assegurada a prestação de cuidados à população".

"Está garantida a presença física de um cirurgião, assegurando a resposta a situações clínicas internas, bem como a avaliação e eventual referenciação de utentes para outras unidades da rede do Serviço Nacional de Saúde, sempre que clinicamente indicado", explica a ULSAR numa nota enviada à Lusa.

A informação enviada à agência Lusa pela ULSAR surge na sequência de um comunicado divulgado pela Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro, que indicava que a urgência de cirurgia geral do Hospital de Nossa Senhora do Rosário estava encerrada hoje e os doentes estavam a ser desviados para o Garcia de Orta, em Almada.

No comunicado, a comissão de utentes afirmava que era a primeira vez que a urgência de cirurgia geral do hospital do Barreiro estava encerrada, situação provocada pela falta de médicos.

Ainda segundo a comissão de utentes, há a indicação de que a mesma situação poderá ocorrer em mais dias do mês de agosto.

"Este encerramento junta-se a outros tantos que têm merecido a nossa preocupação e protesto. Junta-se ao encerramento das urgências e cirurgias de ortopedia às sextas-feiras, mas também à urgência de cardiologia e às urgências de obstetrícia, ginecologia e bloco de partos", salientava a comissão de utentes.

Condenando a situação, a comissão de utentes defendia que o hospital tem de estar aberto com serviços essenciais a tempo inteiro.

"O que acontece aos doentes que precisam deste atendimento urgente? Têm de se deslocar quilómetros e quilómetros quando têm um hospital com todas as condições na sua área de residência e influência", acrescentava a comissão de utentes, criticando a falta de investimento no serviço público e responsabilizando os sucessivos governos "de tudo fazerem para desmantelar o Serviço Nacional de Saúde".

O Hospital Nossa Senhora do Rosário pertence à ULSAR, que tem como área de influência direta os concelhos de Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, todos no distrito de Setúbal.

Segundo estatísticas da Pordata, os quatro concelhos têm atualmente 232.604 habitantes.

A ULSAR integra ainda o Hospital Distrital do Montijo, e os centros de saúde de Alcochete, Barreiro, Quinta da Lomba, Moita, Montijo e Baixa da Banheira.