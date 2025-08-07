Abrantes. Detido funcionário de escola suspeito de abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Abrantes, no distrito de Santarém, um homem de 35 anos, funcionário numa escola, suspeito de crimes de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças, anunciou esta quinta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a PJ refere que as vítimas de abuso sexual são duas menores de 10 anos e que o arguido, detido na terça-feira, terá mantido conversas de teor sexual e partilhado conteúdos pornográficos com pelo menos mais uma criança menor.

O detido "exercia funções num estabelecimento escolar, posição que lhe conferia contacto direto e regular com as vítimas menores", pode ler-se.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



A investigação, liderada pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, teve início com a "sinalização, por entidades internacionais, da partilha de conteúdos envolvendo pornografia de menores em plataformas de internet", efetuada a partir de acessos registados em Portugal e que se veio a apurar ter sido da responsabilidade do agora detido.

No decurso da investigação, verificou-se que o arguido terá "mantido conversas de teor sexual com pelo menos uma criança com cerca de 11 anos, através de uma rede social e através da qual partilhava e recebia fotografias e vídeos de cariz pornográfico", e que durante o mês de junho "terá abusado sexualmente de duas crianças de 10 anos".

Na sequência de buscas domiciliárias à residência onde o detido se encontrava a viver com os seus pais, foram "apreendidos diversos dispositivos eletrónicos, os quais serão alvo de análise pericial", refere a PJ, na nota.

O homem foi presente a tribunal, tendo ficado sujeito às medidas de coação de apresentações periódicas trissemanais e proibição de contactos com as vítimas e crianças.