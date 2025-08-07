Bragança e Vila Real sob aviso vermelho no sábado devido ao calor

Os distritos de Bragança e Vila Real vão estar no sábado sob aviso vermelho, o máximo, devido à persistência de valores extremamente elevadas da temperatura máxima, anunciou esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho estará ativo naqueles distritos entre as 09:00 de sábado e as 06:00 de domingo, de acordo com o IPMA num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Esta quinta-feira, o IPMA já tinha estendido até ao final da tarde de sábado o aviso laranja, o segundo mais grave, nos distritos de Viseu e da Guarda, também por causa do calor.

Segundo o IPMA, o aviso laranja vai permanecer ativo até às 18:00 de sábado nestes distritos do interior Norte e Centro, onde se prevê que as temperaturas máximas irão variar entre os 34º (graus Celsius) e os 39º.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, foi também estendido até às 18:00 sábado nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O distrito de Coimbra deixou de estar sob aviso amarelo, mas no sábado volta a ser ativado, até às 18:00. .

Os restantes distritos do continente não têm avisos.

Portugal Continental está desde domingo e até esta quinta-feira em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio.

O IPMA prevê para esta quinta-feira uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no litoral Norte e Centro, e uma pequena subida no Algarve. A temperatura mínima também deverá descer.