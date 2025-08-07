Buscas por pescador submarino desaparecido em Aljezur suspensas sem resultados

As autoridades marítimas deram esta quinta-feira por concluídas, sem resultados, as buscas por um pescador submarino dado como desaparecido na quarta-feira, na ponta da Atalaia, no concelho de Aljezur, disse o capitão do porto de Lagos.

O homem foi dado como desaparecido por dois amigos que o acompanhavam, com os quais não se reuniu em terra à hora combinada, e hoje as autoridades colocaram no terreno um dispositivo que efetuou buscas submarinas, e por terra e ar, com apoio de um drone, mas não foi possível encontrar o praticante de pesca submarina, disse à agência Lusa Hugo da Guia, capitão do porto de Lagos.

O capitão do porto indicou que as buscas incindiram na zona onde foi encontrada a boia de sinalização do mergulho do pescador desaparecido e numa área situada até 1.000 metros para sul dessa localização.

"Foram realizadas buscas subaquáticas, com um drone e com pessoal por terra apeado, assim como com uma embarcação", destacou o capitão do porto algarvio.

Participaram nos trabalhos uma embarcação com dois tripulantes, da Estação Salva-vidas de Sagres, cinco elementos da Unidade de Intervenção em Salvamento Aquático (UNISA) dos Bombeiros do Algarve, três agentes da Polícia Marítima e três elementos dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, precisou.

Hugo da Guia informou que os trabalhos contaram ainda com a "um elemento com formação em apneia e com conhecimento da zona, que também participou nas buscas".

Na sexta-feira de manhã, as autoridades vão "retomar as buscas subaquáticas, com o apoio de uma embarcação", e utilizar um drone para, "principalmente na altura da baixa-mar, pelas 09:00, bater a linha de costa" e detetar um "eventual arrojamento", antecipou.

É um cenário que "não é expectável", mas "não se pode eliminar", justificou Hugo da Guia, que espera uma meteorologia "mais favorável" para sexta-feira, em comparação com as condições verificadas durante as buscas de hoje.