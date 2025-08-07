Câmara de Loures diz que nova demolição ocorreu após aviso no sábado

A demolição de uma nova construção precária esta quinta-feira, no Bairro do Talude Militar, em Loures, ocorreu após os ocupantes terem sido avisados no sábado de que incorriam "em desobediência" ao avançarem com a edificação, afirmou a Câmara Municipal. "Esta nova edificação constitui uma reiterada desobediência, uma vez que este núcleo familiar já tinha procedido a uma outra construção precária e ilegal no Bairro do Talude, que foi demolida pelo município em 14 de julho, antes da notificação do decretamento provisório da providência cautelar (ocorrido apenas no dia seguinte)", afirmou a Câmara de Loures, presidida pelo socialista Ricardo Leão, em resposta à agência Lusa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O esclarecimento deste município do distrito de Lisboa surge após a informação dada pelo movimento Vida Justa de que a Câmara de Loures voltou esta quinta-feira a demolir no Bairro do Talude Militar, deitando abaixo uma construção precária reerguida por mãe e filha desalojadas nas operações de julho. Confirmando a demolição da nova construção precária, a autarquia de Loures reforçou que a mesma ocorreu no âmbito da política do município de "combate à ocupação ilegal do território".

O processo de construção de "uma nova barraca" no Talude Militar foi identificado pelos serviços municipais no sábado, 2 de agosto, indicou a câmara, referindo que, nesse mesmo dia, os ocupantes foram avisados pelas autoridades policiais competentes de que "estavam a incorrer em desobediência ao avançarem com esta edificação". Na terça-feira, dia 5, "pelas 12h15", foi afixada na nova construção a notificação para a desocupação no prazo máximo de 48 horas, adiantou. "Findas as 48 horas, os serviços da câmara desmantelaram-na na tarde desta quinta-feira", indicou o município, referindo que, até ao momento da ação de demolição, a autarquia "não recebeu qualquer notificação formal de uma ordem judicial contrária a esta intervenção". Isto porque a providência cautelar em vigor que suspendeu as operações desencadeadas a 14 de julho, aprovada por um tribunal administrativo de Lisboa, só abrange anteriores construções, tendo por isso o movimento Vida Justa apoiado as duas moradoras em causa na apresentação de uma nova providência cautelar. De acordo com a câmara, a família afetada pela demolição de hoje no Talude Militar é constituída por dois adultos e uma criança e "recusou o alojamento em unidade hoteleira sugerido como forma provisória de residência até se encontrar uma alternativa habitacional, com o apoio de caução e 1.ª renda garantidos pela autarquia".