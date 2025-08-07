Câmara de Loures volta a demolir no Talude Militar

A Lusa já pediu esclarecimentos à Câmara Municipal de Loures (liderada pelo PS), no distrito de Lisboa, mas ainda não obteve resposta.

Segundo Kedy Santos, "o despacho do juiz foi favorável aos moradores" e a autarquia de Loures, liderada pelo socialista Ricardo Leão, "está informada disso". Porém, "diz que não foi notificada", segundo o deputado.

A providência cautelar em vigor que suspendeu as operações desencadeadas a 14 de julho, aprovada por um tribunal administrativo de Lisboa, só abrange anteriores construções , por isso o Vida Justa apoiou as duas moradoras em causa na apresentação de uma nova providência cautelar.

"Estamos a tentar negociar com a câmara, mas já estão a retirar as chapas . É uma das famílias já sinalizadas", contou, ao telefone, a partir do terreno.

A nova construção foi erguida por uma das famílias desalojadas nas demolições de 14 de julho , no mesmo local onde estava a anterior, disse à Lusa Kedy Santos, deputado municipal eleito pela CDU e elemento do Vida Justa, que tem prestado apoio aos moradores do Talude Militar.

A Câmara de Loures voltou esta quinta-feira a demolir no bairro do Talude Militar , deitando abaixo uma construção precária reerguida por mãe e filha desalojadas nas operações de julho, informou o movimento Vida Justa.

No Talude Militar continuam a dormir em tendas cerca de 40 famílias, de acordo com as organizações no terreno.

Entre elas estão a mãe, hipertensa, e a filha, de 12 anos, que reergueram a habitação demolida hoje. "O marido está fora, em Espanha, porque perdeu o trabalho que tinha aqui com a demolição [de julho]", explicou Kedy Santos.

O deputado municipal confirmou que a autarquia tem arranjado "soluções para quem tem crianças", mas ressalvou que estas apenas são úteis durante a noite, porque durante o dia as famílias não têm onde deixar os filhos.

"Vêm todos os dias das pensões para o bairro, onde podem cozinhar e deixar as crianças. A resposta social da câmara não está a surtir efeito", aponta Kedy Santos.

A autarquia de Loures desencadeou no dia 14 de julho uma operação de demolição de 64 casas precárias e construídas pelos moradores no Talude Militar, onde viviam 161 pessoas, tendo sido demolidas 51 no primeiro dia e outras quatro no segundo.

A operação foi entretanto suspensa após o despacho de um tribunal de Lisboa, na sequência de uma providência cautelar interposta por 14 moradores.

Das 55 famílias que ocupavam as construções precárias demolidas, 14 estão a receber apoio da Câmara Municipal de Loures e outras 14 encontraram alternativa habitacional junto de familiares ou amigos.

Três recusaram o apoio e sete não manifestaram interesse nas soluções apresentadas.

De acordo com os mais recentes dados disponibilizados, três famílias, com cinco menores a cargo, continuam com apoio de pernoita e 10 famílias, com 21 menores a cargo, encontram-se a receber apoio alimentar.

Segundo a autarquia, cinco famílias conseguiram aceder ao mercado de arrendamento, tendo beneficiado do apoio municipal para o pagamento da caução e do primeiro mês de renda.