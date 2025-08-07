Detido bombeiro suspeito de atear quatro fogos em Ourém

Um bombeiro da corporação dos Voluntários de Ourém foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) suspeito de ser o autor de pelo menos quatro incêndios florestais neste concelho, nos meses de junho e julho, foi esta quinta-feira anunciado.

No comunicado, a PJ refere que, através do seu Departamento de Investigação Criminal de Leiria, e com o apoio do Grupo de Trabalho Para a Redução de Ignições da Região Centro Litoral, deteve na quarta-feira o suspeito, de 31 anos.

De acordo com a PJ, os incêndios florestais ocorreram em 26 de junho, e 1, 17 e 19 de julho.

"O suspeito ateou o fogo com a utilização de artefactos retardadores, numa zona com vasta mancha florestal, povoada com pinheiro-bravo, carvalhos, eucaliptos e mato, existindo na proximidade vários aglomerados habitacionais e complexos comerciais", explica o comunicado.

A PJ adianta que "a área ardida foi considerável", assinalando ainda que "não fosse a rápida e eficaz intervenção dos bombeiros locais o incêndio poderia ter tido proporções mais gravosas".

A investigação suspeita de que o bombeiro seja o autor de outros incêndios florestais naquele mesmo concelho do distrito de Santarém, atendendo ao padrão espácio-temporal e modo de atuação.

O arguido, residente na zona de Ourém, não tem antecedentes criminais e vai ser presente à autoridade judiciária competente, para eventual aplicação de outras medidas de coação.

À agência Lusa, fonte da Diretoria do Centro da PJ, sediada em Coimbra, afirmou que a investigação acredita que o arguido produziria os próprios artefactos utilizados, atendendo aos objetos apreendidos no decurso das buscas.

Segundo a mesma fonte, a investigação admite que a ação do suspeito se deveu aos benefícios pecuniários que poderia ter ao ser ativado para combater os incêndios.

A detenção teve o apoio do Grupo de Trabalho Para a Redução de Ignições da Região Centro Litoral, que inclui PJ, Guarda Nacional Republicana e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourém, Guilherme Isidro, explicou que "a PJ, no seguimento da investigação, fez diligências junto de um bombeiro desta corporação e aqui na corporação, no que diz respeita aos pertences pessoais do bombeiro, que acabou detido".

"A corporação estará sempre disponível para colaborar com as autoridades naquele que é o seu trabalho de investigação e aguarda com serenidade o cabal esclarecimento da situação", declarou Guilherme Isidro.

Este responsável esclareceu que o bombeiro detido é voluntário na corporação há seis anos e funcionário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém.

"Neste período, foi sempre um elemento cumpridor das suas obrigações", garantiu o comandante.