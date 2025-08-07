Menu
Detido homem que ateou fogo a palco em festa popular na Guarda

07 ago, 2025 - 12:47 • Rita Vila Real

O suspeito terá causado vários constrangimentos nas festas em honra da Nossa Senhora Senhora do Rosário e Mártir São Sebastião, na povoação do Alvendre, na Guarda.

A+ / A-

Um homem de 44 anos foi detido por incendiar um palco nas festas em honra da Nossa Senhora Senhora do Rosário e Mártir São Sebastião, na povoação do Alvendre, na Guarda.

O suspeito estaria sob o efeito de álcool e de medicação, e terá causado vários constrangimentos na noite de domingo, 3 de agosto. Para além do incêndio, explosões, condutas perigosas e comportamento inapropriado com uma bailarina. O homem, que foi detido esta quarta-feira pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária da Guarda, acabou por ser convidado a abandonar o recinto, tendo provocado danos que se estimam em 200 mil euros.

Face ao incêndio, que foi travado por populares que se encontravam no local, três pessoas foram assistidas nas urgências do Hospital da Guarda por intoxicação em resultado da inalação de fumos, como refere a Polícia Judiciária em comunicado. O suspeito sofreu queimaduras em várias partes do corpo, tendo sido assistido no centro Hospitalar Universitário de Coimbra.

O homem colocou-se debaixo do palco, no decorrer de uma atuação, e ateou fogo às espumas de proteção e embalamento dos instrumentos e aparelhagens musicais ali guardados.

O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, refere a Polícia Judiciária.

Tópicos
Saiba Mais
