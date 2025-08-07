Detido homem que tentou matar vizinho com bloco de cimento

Um homem de 60 anos foi detido pela PJ em Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, pela presumível prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, e vai ser presente a tribunal na tarde desta quinta-feira.

Fonte da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ) disse à agência Lusa que a detenção ocorreu na terça-feira, depois do detido ter atingido um vizinho que residia no andar inferior do imóvel com um bloco de cimento com cerca de 16 quilogramas.

A mesma fonte precisou que esta situação ocorreu num contexto de conflitualidade verbal e de ameaças à integridade física, "que nunca tinham passado disso".

"A meio da tarde de terça-feira, o arguido planeou matar o vizinho e colocou-se num varandim, com cerca de quatro metros de altura, à espera que o vizinho saísse de casa para atirar com o bloco de cimento", explicou.

O agredido, de 55 anos, foi atingido na cabeça e ficou inconsciente, tendo a esposa, quando chegou a casa, acionado a emergência médica.

Segundo a Diretoria do Centro da PJ, o ofendido está internado em unidade hospitalar e encontra-se livre de perigo.

O detido vai ser presente esta tarde a interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação.