​Detido no Algarve homem suspeito de abuso sexual de crianças no Brasil

07 ago, 2025 - 11:32 • Cristina Nascimento

O homem, que estava há sete anos a viver e trabalhar em Portugal, vai aguardar pelo processo de extradição em prisão preventiva.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no Algarve um cidadão estrangeiro suspeito de ter abusado sexualmente de crianças, no Brasil.

Os crimes terão ocorrido no Rio de Janeiro, entre 2016 e 2019.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com a nota da PJ, o homem está há cinco anos em Portugal, residia e trabalhava na região de Lagos/Algarve.

O homem, 37 anos, foi presente a tribunal e vai aguardar em prisão preventiva pelo processo de extradição.

Saiba Mais
