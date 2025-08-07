​Detido no Algarve homem suspeito de abuso sexual de crianças no Brasil

07 ago, 2025 - 11:32 • Cristina Nascimento
A Polícia Judiciária (PJ) deteve no Algarve um cidadão estrangeiro suspeito de ter abusado sexualmente de crianças, no Brasil.
Os crimes terão ocorrido no Rio de Janeiro, entre 2016 e 2019.
De acordo com a nota da PJ, o homem está há cinco anos em Portugal, residia e trabalhava na região de Lagos/Algarve.
O homem, 37 anos, foi presente a tribunal e vai aguardar em prisão preventiva pelo processo de extradição.