Dificuldades no acesso às urgências levam até a nove horas de espera esta quinta-feira

Esta quinta-feira começa com dificuldades no acesso a algumas urgências.

De acordo com o portal dos tempos de espera no SNS, os doentes urgentes no Hospital Amadora-Sintra têm de esperar, em média, nove horas para a primeira observação.

Dificuldades também no Garcia de Orta, em Almada, onde a espera chega às sete horas.

No Hospital Beatriz Angelo, em Loures, o tempo é de seis e meia horas de espera. Já no Hospital de Vila Franca de Xira, os doentes urgentes esperam quatro horas e meia.

Nesta quinta-feira realiza-se ainda uma greve nos serviços do SNS no Algarve. Pode ser mais difícil conseguir uma consulta em hospitais e centros de saúde da região.

Médicos, enfermeiros e outros profissionais contestam a falta de recursos humanos e a degradação das condições de trabalho na região que, nesta altura, é o destino de férias de muitos portugueses.