Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 07 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Dificuldades no acesso às urgências levam até a nove horas de espera esta quinta-feira

07 ago, 2025 - 08:20 • André Rodrigues , João Malheiro

Nesta quinta-feira realiza-se ainda uma greve nos serviços do SNS no Algarve.

A+ / A-

Esta quinta-feira começa com dificuldades no acesso a algumas urgências.

De acordo com o portal dos tempos de espera no SNS, os doentes urgentes no Hospital Amadora-Sintra têm de esperar, em média, nove horas para a primeira observação.

Dificuldades também no Garcia de Orta, em Almada, onde a espera chega às sete horas.

No Hospital Beatriz Angelo, em Loures, o tempo é de seis e meia horas de espera. Já no Hospital de Vila Franca de Xira, os doentes urgentes esperam quatro horas e meia.

Nesta quinta-feira realiza-se ainda uma greve nos serviços do SNS no Algarve. Pode ser mais difícil conseguir uma consulta em hospitais e centros de saúde da região.

Médicos, enfermeiros e outros profissionais contestam a falta de recursos humanos e a degradação das condições de trabalho na região que, nesta altura, é o destino de férias de muitos portugueses.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 07 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)