Dois detidos em Albufeira por tráfico de droga com mais de 10 mil euros

Dois homens foram detidos na terça-feira, por tráfico de droga, em Albufeira, no distrito de Faro, numa operação em que foram apreendidas 121 doses de cocaína e heroína, além de 10.660 euros, anunciou esta quinta-feira a GNR.

De acordo com um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), as detenções resultaram de uma investigação à venda de droga diretamente ao consumidor que decorria há oito meses nos concelhos de Albufeira, Loulé e Silves.

Um suspeito, com 34 anos, foi detido em flagrante delito durante uma venda de droga, enquanto o outro homem, com 33 anos, foi detido posteriormente na sequência de uma busca domiciliária.

No âmbito dessa busca, os militares apreenderam 93 doses de cocaína e 28 de heroína, duas viaturas, seis telemóveis e 10.660 euros em numerário.

Os dois detidos serão presentes no Tribunal Judicial de Albufeira, para aplicação das medidas de coação.