Governo admite "ajustes", mas mantém objetivo de "imigração mais regulada"

Ainda assim, o objetivo mantém-se. "Se necessário, nós ajustaremos alguma coisa na rota, mas o destino é o mesmo, e mantém-se: Portugal precisa, e terá, imigração mais regulada. Nós estamos, aliás, convencidos que o país quer, a larga maioria do país quer, e o país precisa mesmo que os fluxos migratórios sejam ainda mais e melhor controlados", defende.

Leitão Amaro deixa a porta aberta a "ajustes". "Se o todo ou uma parte do Tribunal Constitucional vir desconformidades, nós naturalmente discordaremos, mas vamos encará-las institucionalmente e vamos ajustar os diplomas", garante o ministro.

O ministro da Presidência pede ainda que ninguém invente "tensões ou conflitos institucionais" com o Presidente da República.

Questionado sobre as recentes palavras do Presidente da República, que afirmou nos Açores que a maioria parlamentar que quis alterar a lei de estrangeiros "será oportunamente julgada por isso", o ministro garante que "seria capaz de dizer exatamente a mesma coisa que o senhor Presidente da República. Em democracia é mesmo assim, todos nós políticos somos julgados pelo povo, pelo que fizemos ou pelo que não fizemos".

Leitão Amaro pede ainda "que ninguém invente tensões ou conflitos institucionais que não existem".

O ministro da Presidência garante ainda que a reforma laboral traz mais "flexibilidade" e será vantajosa para jovens, mulheres e famílias.

É a resposta às críticas do Chega, IL e PS às declarações da ministra do Trabalho, sobre abusos nos horários para amamentação. Estes partidos contestam alterações propostas pela tutela, como a limitação da dispensa para amamentação e do luto gestacional.

Leitão Amaro anunciou ainda a provação no Conselho de Ministros desta quinta-feira de sete diplomas para a reforma do Ministério da Educação, no âmbito das medidas apresentadas na última semana pelo Ministro da Educação. Entre as medidas abrangidas está a extinção de quase 10 entidades, a descentralização de competências para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) e o regresso de “centenas de professores” às escolas.

Os diplomas para a reforma do Ensino Superior e da Ciência serão aprovados ainda este verão, segundo o ministro da Presidência.