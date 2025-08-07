Menu
  • 07 ago, 2025
Idosa realojada em lar em Elvas após incêndio em casa

07 ago, 2025 - 14:48 • Lusa

O primeiro andar "ficou totalmente destruído, incluindo a cobertura", enquanto o rés-do-chão não sofreu danos.

Uma idosa, de 80 anos, ficou desalojada esta quinta-feira na sequência de um incêndio na casa onde morava, que destruiu o primeiro andar, em Santa Eulália, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, revelou a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo explicou que o alerta para o sinistro foi dado às autoridades às 11h58, tendo o incêndio sido considerado extinto às 12h41.

"Na altura, não se encontrava ninguém na habitação", disse a mesma fonte, precisando tratar-se de uma casa de rés-do-chão e primeiro andar, habitada pela mulher.

O primeiro andar "ficou totalmente destruído, incluindo a cobertura", enquanto o rés-do-chão não sofreu danos".

A moradora ficou desalojada, mas já lhe foi "garantido alojamento de emergência no lar de Santa Eulália", acrescentou o comando.

O incêndio implicou a mobilização de 19 operacionais, apoiados por sete viaturas, incluindo bombeiros, GNR e Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara de Elvas.

