Incêndios. Estado de alerta prolongado até dia 13 de agosto

A situação de alerta no país devido aos incêndios foi prolongada até dia 13 de agosto. O anúncio foi feito esta quinta-feira à tarde pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

Em conferência de imprensa depois da reunião de Conselho de Ministros, Maria Lúcia Amaral explicou que o Governo decidiu renovar a medida devido às temperaturas elevadas que se esperam no país nos próximos dias.

"Verificou-se que a vigência da situação de alerta e as respectivas proibições contribuíram efetivamente para uma redução do número de ignições", acrescentou também a governante.



"Continuam a vigorar as mesmas proibições existentes quanto a atividades agrícolas e recreativas em meios rurais", disse ainda Maria Lúcia Amaral.

Entre as medidas em vigor está a proibição de acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, de acordo com os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como a realização de queimas e queimadas, ficando igualmente suspensas as autorizações emitidas para esse período.



A situação de alerta foi declarada no sábado, tratando-se da primeira vez que tal aconteceu em 2025.

