Jovem detido por roubo de idosa após levantar dinheiro num multibanco em Aveiro

07 ago, 2025 - 11:39 • Lusa

Em comunicado, a PSP esclareceu que o caso ocorreu na terça-feira de manhã, numa rua da cidade de Aveiro e teve como vítima uma mulher de 83 anos.

A PSP de Aveiro deteve um jovem, de 23 anos, suspeito de ter roubado uma idosa após levantar dinheiro numa caixa ATM, informou esta quinta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclareceu que o caso ocorreu na terça-feira de manhã, numa rua da cidade de Aveiro e teve como vítima uma mulher de 83 anos.

"O suspeito, após ter visto a vítima a levantar dinheiro de uma caixa multibanco, situada numa rua da cidade, seguiu-a. Quando a vítima se sentou num banco de jardim, aproximou-se dela por trás e, com um gesto brusco, roubou-lhe a carteira e pôs-se em fuga", refere a mesma nota.

Segundo a Polícia, o suspeito veio a ser intercetado numa rua a escassos metros do local do roubo, tendo sido recuperada a carteira que havia sido roubada, contendo a quantia monetária levantada e um cartão multibanco.

A PSP refere ainda que o jovem, que foi detido por suspeita da prática do crime de roubo, pelo método de esticão, foi presente a primeiro interrogatório judicial, na quarta-feira, tendo ficado sujeito à medida de coação de apresentações semanais, no posto/esquadra da sua área de residência.

