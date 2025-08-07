Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 07 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios

Mais de 200 operacionais mobilizados para fogo em Vila Pouca de Aguiar

07 ago, 2025 - 12:04 • Catarina Severino Alves com Lusa

0 fogo desenvolve-se na Serra do Alvão sem colocar, até ao momento, populações em risco.

A+ / A-

Em Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, mais de 235 operacionais, apoiados por 65 veículos e 10 meios aéreos, combatem o incêndio na Serra do Alvão.

O fogo tem duas frentes que ardem com intensidade, com o vento e os difíceis acessos a complicarem o combate, avançou o comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, em declarações à Renascença.

Hugo Silva afirma que os operacionais estão "a fazer a defesa a uma aldeia", mas que a situação já está controlada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O comandante dos bombeiros indica que o fogo lavra numa zona de mato com campos agrícolas, o que também dificulta os trabalhos. "Tem muito combustível fino, que arde com muita facilidade", explica.

O alerta foi dado às 10h.

A serra do Alvão integra os concelhos de, Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Vila Real e Mondim de Basto, tendo sido atingida nos dois últimos concelhos por um outro incêndio que deflagrou no sábado e entrou em resolução na manhã de quarta-feira.

Segundo a página da Proteção Civil, em Vila Real e Mondim de Basto, os operacionais permanecem em operações de rescaldo, consolidação e vigilância.

[Notícia atualizada às 16h16 de 7 de agosto de 2025 para acrescentar mais informações]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 07 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)