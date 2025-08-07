Mais de 200 operacionais mobilizados para fogo em Vila Pouca de Aguiar

Em Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, mais de 235 operacionais, apoiados por 65 veículos e 10 meios aéreos, combatem o incêndio na Serra do Alvão.

O fogo tem duas frentes que ardem com intensidade, com o vento e os difíceis acessos a complicarem o combate, avançou o comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, em declarações à Renascença.



Hugo Silva afirma que os operacionais estão "a fazer a defesa a uma aldeia", mas que a situação já está controlada.

O comandante dos bombeiros indica que o fogo lavra numa zona de mato com campos agrícolas, o que também dificulta os trabalhos. "Tem muito combustível fino, que arde com muita facilidade", explica.

O alerta foi dado às 10h.

A serra do Alvão integra os concelhos de, Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Vila Real e Mondim de Basto, tendo sido atingida nos dois últimos concelhos por um outro incêndio que deflagrou no sábado e entrou em resolução na manhã de quarta-feira.

Segundo a página da Proteção Civil, em Vila Real e Mondim de Basto, os operacionais permanecem em operações de rescaldo, consolidação e vigilância.

[Notícia atualizada às 16h16 de 7 de agosto de 2025 para acrescentar mais informações]

