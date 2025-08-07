Mais de uma centena de operacionais mobilizados para fogo em Vila Pouca de Aguiar

Na freguesia do Alvão, distrito de Vila Real, 157 operacionais, apoiados por 42 veículos e 8 meios aéreos combatem um fogo com três frentes.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



O alerta foi dado por volta das 10h. Segundo a Proteção Civil, as chamas deflagraram numa área de povoamento florestal e desenvolvem-se na serra, sem colocar, até ao momento, populações em risco.

A freguesia está localizada no planalto da serra do Alvão.

A serra do Alvão integra os concelhos de, Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Vila Real e Mondim de Basto, tendo sido atingida nos dois últimos concelhos por um outro incêndio que deflagrou no sábado e entrou em resolução na manhã de quarta-feira.

Segundo a página da Proteção Civil, em Vila Real e Mondim de Basto, os operacionais permanecem em operações de rescaldo, consolidação e vigilância.