Mais dois suspeitos de causar incêndios detidos pela PJ

07 ago, 2025 - 13:56 • Carla Fino
Mais dois suspeitos de terem provocado incêndios foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) esta quinta-feira.
Em Cinfães, no distrito de Viseu, um homem terá provocado esta quarta-feira um fogo florestal, que só não assumiu maiores proporções devido ao combate precoce dos bombeiros e da população.
O detido de 25 anos, sem antecendentes criminais, vai ser presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.
Já na Maia, no distrito do Porto, a PJ deteve um homem de 48 anos por suspeita de um incêndio ocorrido no dia 30 de julho na freguesia de Moreira.
O incêndio também acabou por não ganhar uma dimensão maior devido à ação efetiva dos bombeiros de Moreira da Maia.
O suspeito, residente na área, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
"Esteve em perigo uma mancha florestal significativa, bem como várias instalações industriais existentes na orla e interior da referida mancha", realça a PJ.