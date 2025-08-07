Mais dois suspeitos de causar incêndios detidos pela PJ

Mais dois suspeitos de terem provocado incêndios foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) esta quinta-feira.

Em Cinfães, no distrito de Viseu, um homem terá provocado esta quarta-feira um fogo florestal, que só não assumiu maiores proporções devido ao combate precoce dos bombeiros e da população.

O detido de 25 anos, sem antecendentes criminais, vai ser presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.

Já na Maia, no distrito do Porto, a PJ deteve um homem de 48 anos por suspeita de um incêndio ocorrido no dia 30 de julho na freguesia de Moreira.

O incêndio também acabou por não ganhar uma dimensão maior devido à ação efetiva dos bombeiros de Moreira da Maia.

O suspeito, residente na área, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

"Esteve em perigo uma mancha florestal significativa, bem como várias instalações industriais existentes na orla e interior da referida mancha", realça a PJ.

