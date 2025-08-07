Oficina de "Robertos" recria tradição portuguesa do teatro de marionetas

Dar a conhecer o universo das marionetas aos adultos é a proposta do "workshop" pensado pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora, que se realiza no sábado, 9 de agosto, e pretende transmitir aos participantes toda a dimensão do teatro de Robertos.

"A oficina aborda as personagens, as histórias tradicionais, os legados, bem como a construção e a manipulação", diz à Renascença a diretora artística do Teatro e Marionetas de Mandrágora, Filipa Mesquita.

“Robertos” são “uma categoria de teatro de fantoches” reconhecida pelo Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. Trata-se dos protagonistas de "teatros populares de rua, que nos anos 30, 40 e 50 existia muito presente nas praças, nos jardins e nas festas", e que representavam, essencialmente, quatro peças de teatro, “o Barbeiro Diabólico, o Castelo dos Fantasmas, a Tourada à Portuguesa e a Rosa e os Três Namorados"

“É um teatro bruto, um teatro efémero, bastante ágil, rápido, satírico, com um lado muito estridente e bastante impactante”, descreve Filipa Mesquita.

A atuação está ao cargo dos "bonecreiros", que, antigamente, eram "artistas muito pobres que viviam do conceito de esmolas.

"Um início"

Entre as 10h00 e as 16h45 de sábado, a Casa Educativa da Marioneta, em Gondomar, abre portas para os participantes "descobrirem um pouco mais deste teatro, serem espectadores, mas também - quem sabe?... - ganharem o gosto pelo desenvolvimento desta arte que precisa de ser promovida".

Filipa Mesquita quer que a oficina seja "um início" para os participantes: "É um começo de qualquer coisa, para alguns será uma fruição momentânea, bonita, e para outros poderá ser o início de um caminho que irão percorrer."

Durante o dia, os participantes serão convidados a fazer uma "deambulação sobre o que é este teatro", a explorar "o que é o espaço, quais são os bonecos que entram, quais são as personagens que entram no espetáculo, quais são as dinâmicas, os adereços".

"Num só dia, não dá para construir um fantoche, mas há forma de construir algo que se aproxima", detalha.

A experimentação da manipulação dos fantoches é também algo que está planeado, tal como "dinâmicas e os jogos de velocidade" características dos "bonecos que têm uma grande velocidade" e uma grande "dinâmica com o público".

Para além das oficinas, a Teatro e Marionetas de Mandrágora desenvolve também uma vasta variedade de atividades, desde as oficinas até festivais e "projetos comunitários", para promover a premissa de "poder incentivar as pessoas a construir, a desenvolver, a manipular, a explorar".

Filipa Mesquita apela a que haja "um encontro honesto" para que seja feita uma "partilha conjunta" entre a arte das marionetas e os espectadores. "Gostaríamos de projetar a arte da marioneta e ser reconhecida em Portugal, na Europa, no mundo inteiro, nas muitas diversidades".