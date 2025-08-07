Menu
  • Noticiário das 18h
  • 07 ago, 2025
Polícia Judiciária detém suspeito de fogo posto em Cinfães

07 ago, 2025 - 16:36 • Lusa

O incêndio "só não teve maior repercussão por ter sido detetado precocemente e combatido de forma célere pelos Bombeiros Voluntários de Cinfães e populares".

Um homem de 25 anos foi detido por suspeita de, pelo menos, um crime de incêndio florestal no concelho de Cinfães, informou esta quinta-feira num comunicado a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a nota de imprensa, a PJ procedeu à "identificação e detenção do presumível autor de, pelo menos, um crime de incêndio florestal, ocorrido no dia de ontem [quarta-feira] (06/08), na localidade de Cinfães", no distrito de Viseu.

"A ignição foi provocada com recurso a chama direta e atendendo ao índice de perigo máximo de incêndio florestal naquela área, teve uma rápida progressão, criando perigo numa área florestal significativa, bem como para vários edificados, essencialmente residências existentes na orla e interior da mancha florestal", indicou a PJ.

O incêndio "só não teve maior repercussão por ter sido detetado precocemente e combatido de forma célere pelos Bombeiros Voluntários de Cinfães e populares", acrescentou.

"A investigação apurou que a motivação para a prática do crime assentou num quadro de vingança, na sequência de uma altercação que o suspeito, residente na área, teve no dia anterior com um vizinho", adiantou.

O detido, de 25 anos, não tem antecedentes criminais e deverá ser presente hoje a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A PJ realçou ainda que a detenção foi realizada através da diretoria do Norte, Porto, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Cinfães, no distrito de Viseu.

